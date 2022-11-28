Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Данилова в социальной сети «Твиттер», Украине для защиты энергетической проблемы нужны ракеты, дальность полета которых превышает восемьсот километров.

В своем посте Алексей Данилов отметил:

«Самым лучшим, а также наиболее эффективным решением энергетической проблемы для нашей страны являются ракеты, дальность полета которых превышает 800 километров. Это позволит нам в значительной степени сэкономить на генераторах».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, сколько еще массированных атак страна-агрессор Российская Федерация может нанести по территории Украинского государства.