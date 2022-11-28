Как информирует «НБН», видео было обнародовано телеграм-каналом «Доброго вечора, ми з України».

На кадрах можно увидеть, как несколько человек вышли на какую-то площадь, вероятно, перед административным зданием, развернули плакат, на котором написано: «Кто ответит за сдачу русского Херсона?».

Кроме того, активисты, поддерживающие преступные действия Путина в Украине, в громкоговоритель заявляют:

«Уже две недели, как сдан без боя русский город Херсон. Как еще можно назвать это, как не предательство «Новороссии» военно-политическим руководством! Сколько можно отступать? Сначала сдали все харьковское направление, теперь Херсон. Что дальше? Запорожье? Донецк и Луганск? Белгород? Москва? Отступать нельзя, позади Москва!».

Стоит отметить, что бунты в России также набирают свои обороты и на фоне мобилизации, а точнее массовой гибели российских военных в Украине. Протесты все больше устраивают российские матери, высказывающие свои недовольства Путину.