В интервью изданию «РБК-Украина», глава Киева отметил, что власти готовятся к разным сценариям, в том числе и к плохим, которые нельзя исключать, информирует «НБН».

По словам Кличко, в наихудшей ситуации полной эвакуации не будет, люди отдельных категорий временно переедут в пригород, где могут быть сервисы. Он подчеркнул, что не идет речь о переселении жителей столицы в другие регионы или за границу.

Как отметил мэр, энергетики после массированных атак россиян на критическую инфраструктуру стараются максимально быстро все восстановить и перейти на четкие графики. Однако люди должны быть готовы к тому, что отключения электрики могут быть до весны.

Ранее глава Киева рассказал, на сколько хватит запасов горючего в городе, чтобы функционировали социальные объекты.