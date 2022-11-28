Как пишет “НБН”, по официальным данным СБУ, которые в очередной раз, находит подтверждение, что на территории Украинских Православных церквей служащих Московскому патриархату подчиняются России, и их вероисповеданию.

28 ноября, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время проведения мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

На месте было обнаружено:

литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это искусственно созданное государство;

брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях;

(Большинство литературы – авторства русских деятелей при издательстве русских типографий).

символика «великого войска Донского», это шевроны этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они отправлены на соответствующие независимые экспертизы.

По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, что ранее были обыски в Киево-Печерской Лавре: СБУ показала, что нашла в помещениях УПЦ (МП).

Также по этой теме, СБУ разоблачает новых правонарушителей в УПЦ (МП).