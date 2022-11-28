В эфире телеканала «FREEДОМ» Юсов рассказал, как украинцам относиться к опасности со стороны РБ. По его словам, информацию о вторжении с белорусской территории намеренно распространяют россияне, чтобы напугать наших граждан, сообщает «НБН».

В частности, РФ разгоняет этот фейк, чтобы посеять панику в украинском обществе, особенно среди жителей приграничных территорий. Кроме того, оккупанты хотят дезориентировать Силы обороны Украины, оттянуть ВСУ с других направлений. Страна-агрессор также хочет напугать и граждан Беларуси, чтобы нагнетать ситуацию в этой стране и втянуть ее в прямое участие в войне.

Как отметил Юсов, нельзя говорить о том, что нет угрозы со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, однако пока не сформированы ударные группировки, нельзя утверждать, что РБ готовится к участию в наземных операциях армии Путина.

Напомним, что нелегитимный президент Беларуси рассказал о роли своей страны в российско-украинской войне. Лукашенко признал, что его войска не помогут оккупантам.