На саммите Организации Договора о коллективной безопасности самопровозглашенный глава Беларуси в очередной раз попытался убедить, что он не будет вводить свою армию на украинскую территорию, информирует «НБН» со ссылкой на правительственный Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского диктатора, его страна может задействовать в «спецоперации» Кремля лишь от 35 000 до 40 000 военных, и, как он убежден, это никак не отразится на ходе боевых действий.

«Мы ничего к этому не добавим», — отметил нелегитимный президент, добавив, что белорусские войска не решат проблему, а «сделают только хуже».

Также Лукашенко заявил, что, если кто-то нападет на его государство, ответ будет таким, что «задрожит не только Европа».

Напомним, что Лукашенко пригрозил уничтожением Украины, на что ответил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.