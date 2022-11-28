В Telegram-канале энергетической компании сообщили, что по всей стране применили аварийные отключения света из-за стремительного роста дефицита мощности, который на данный момент составляет 27%, информирует «НБН».

В «Укрэнерго» отметили, что дефицит мощности стал увеличиваться из-за аварийных отключений блоков на нескольких электрических станций. Также на ситуацию влияет рост потребления электричества из-за ухудшения погодных условий.

Как объяснили в НЭК, контролируемые аварийные отключения электроэнергии помогают сбалансировать систему и предотвратить аварийные ситуации в сетях. После блоки начнут функционировать, что снизит дефицит в энергетической системе и уменьшит объемы ограничений потребителей.

Как сообщалось ранее, глава Киева Виталий Кличко рассказал, как долго украинцам придется жить в условиях отключения света.