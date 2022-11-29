В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что украинцы пережили самое страшное в феврале-марте, когда ежедневно им на головы летели сотни ракет и во многих регионах происходили активные воздушные бои, информирует «НБН».

«Разве можно нас испугать еще чем-нибудь?» — спросил Игнат, добавив, что у России осталось немного высокоточных дальнобойных ракет для атак по нашему тылу.

Спикер ВС ВСУ заверил, что украинские защитники готовы к предстоящим обстрелам российских оккупантов и будут отражать атаки, сколько бы ракет не запустил враг.

Напомним, что в понедельник, 28 ноября, армия Украины сбила два самолета путинских войск. В Воздушных силах рассказали, где ВСУ ликвидировали штурмовик и бомбардировщик оккупантов.