В интервью «НВ» Кудрицкий заверил, что в целом блэкаут – это не конец света, но сложное событие для энергетиков и потребителей, потому что отключения света могут быть продолжительными. При этом украинцы уже знакомы с такой картиной и знают, что ожидать от этого периода, информирует «НБН».

По словам главы правления НЭК, сроки восстановления подачи электричества зависят от того, какой будет следущей вражеская атака, по каким объектам ударят россияне, какие будут масштабы разрушений и как успешно сработает наша противовоздушная оборона.

«Никто не может спрогнозировать и знать заранее», — подчеркнул представитель «Укрэнерго».

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нужно для решения энергетической проблемы в нашей стране.