Нарожный объяснил, чтоБТГ – батальон пехоты количеством до 300 бойцов, дивизион артиллерии, три батареи, которые имеют либо 16 САУ, либо 16 РСЗО «Град» и 5 танков, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, батальонная тактическая группа может и атаковать, и держать оборону, она работает самостоятельно, должна быть мобильной и иметь хорошую связь.

Из-за недостаточного количества раций у оккупантов возникали проблемы со связью, что мешало БТГ эффективно воевать. Нарожный добавил, что россияне украили тактику батальонной тактической группы у НАТО, однако успешно повторить ее они не смогли.

Напомним, что про отказ ВС РФ от концепции БТГ сообщила британская разведка, отметив, что последнее десятилетие эта тактика в военной доктрине армии страны-агрессора была ключевой.