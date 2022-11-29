Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, по словам президента Германии, призывы к прекращению огня на территории Украины в настоящее время являются безответственными. Он пояснил это тем, что такого рода призывы оправдали бы нарушение международного права со стороны Российской Федерации.

Штайнмайер заявил, что любого рода предложение о перемирии является «безрассудным».

Дословно из заявления президента Германии:

«Ведь установление прекращения боевых действий в данный момент, по сути, будет оправдывать всю произошедшую несправедливость».

Он отметил, что так как захватнические силы до сих пор держат в оккупации определенные украинские территории, перемирие предоставит возможность Кремлю сохранить собственное присутствие на данных территориях вопреки тому, что это является нарушением международного права.

«К большому сожалению, на данный момент я не вижу какого-то выхода. Но подобные призывы точно не могут быть целью прекращения огня», — подчеркнул президент ФРГ.

Он добавил, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украинского государства, немецкая политика прошла путь серьезного «переосмысления». По его словам, Германия поняла, что война на территории Украины означает то, что безопасность Европы больше не может быть гарантирована.

Ранее Штайнмайер призвал немцев быть готовыми к тяжелым временам.