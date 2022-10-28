Немецкий президент во время обращения в пятницу, 28 октября, призвал граждан ФРГ подготовиться к экономическим трудностям, которые, в частности, вызваны войной РФ против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

Сложный период, который ожидает Германию в следующие годы, Штайнмайер назвал «эпохой против ветра». Он напомнил, что в глубоком кризисе ФРГ находится с монента воссоединения, однако за последние несколько лет страна стала сильнее экономически, развила бизнес, а государственные органы стали работать эффективнее.

Немецкий президент упомянул и о Бундесвере, отметив, что ВС Германии хорошо оснащены, чтобы противостоять конфликтам внутри и за пределами государства.

Лидер ФРГ добавил, что в связи с кризисом немцам нужно снова научиться быть скромными и в ближайшие несколько лет им придется ограничиться.

Напомним, что 25 октября глава Германии посетил Украину. Штайнмайер провел в убежище два часа из-за угрозы атаки российских оккупантов.