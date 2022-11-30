Разведка Соединенного Королевства сообщила, что Кремль после начала полномасштабной войны в Украине усилил репрессии в отношениии «инакомыслящих», информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

На странице ведомства сообщили, что с 1 декабря в стране-агрессоре вступают в силу поправки к закону об «иностранных агентах», который применяют против оппозиционеров.

Министерство юстиции РФ получит право публиковать личные данные и адреса противников путинского режима, что подвергнет их риску преследования.

В британской разведке напомнили, что закон об «иноагентах» был принят еще в 2012 году, однако именно после 24 февраля 2022 года расширились его репрессивные полномочия.

Поскольку «спецоперация» все больше негативно влияет на жизнь россиян, Кремль решил пойти на опережение и не допустить усиление «инакомыслия» в стране.

Что интересно, на днях Путин сделал абсурдное заявление о правах и свободах граждан Российской Федерации.