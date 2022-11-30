Как информирует «НБН», телеграм-канал FLASH UA обнародовал видео, на котором запечатлено, как бойцы Вооруженных сил Украины контрнаступают и вытесняют вражеские силы в Херсонской области. События происходили под Антоновским мостом, где еще совсем недавно орудовали российские захватчики.

Ресурс, обнародовавший видео, подписал кадры следующим образом:

«Невероятные кадры боя наших ребят с рашистами возле Антоновского моста».

На видео можно увидеть, как группа украинских защитников под Антоновским мостом, прикрывая друг друга, открывают шквальный огонь по местам, где еще оставались путинские вояки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как на передовой Вооруженные силы Украины ведут бой с захватчиками РФ.