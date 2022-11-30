Как информирует «НБН», согласно сообщению Генштаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук», новая волна мобилизации в России пройдет в начале февраля 2023 года.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Военное руководство страны-агрессора Российской Федерации продолжает подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации. Она запланирована на январь-февраль 2023 года».

Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины добавили, что Россия планирует досрочно выпустить курсантов из вузов РФ для того, чтобы пополнить потери в подразделениях собственных войск. Это должно произойти в первом квартале 2023 года.

Напомним, ранее стало известно о том, как российские мобилизованные жалуются на условия.