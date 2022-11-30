Эксперты портала DeepState рассказали, что войска Российской Федерации в войне против Украины применяют тактику советской армии во времена Второй мировой войны, информирует «НБН».

По словам специалистов, один из бойцов дивизии «Гроссдойчланд» в своих мемуарах описывал тактику войск Советского Союза. Тогда немцы наблюдали, как большевики азиатской внешности штурмовали минное поле, становясь «мясом», поскольку все до одного погибали. После этого советские бойцы шли в атаку танками.

Как отметили эксперты, украинские защитники говорят о том, что в последний месяц давит российская пехота. ВС РФ атакуют численностью около взвода, что заканчивается гибелью большинства солдат, после опять идет в наступление другой взвод, и так ежедневно. Некоторым оккупантам везет, и они бегут на позиции ВСУ при поддержке танков или на броне.

Ранее военный эксперт объяснил, почему российские захватчики начали отказываться от тактики БТГ в Украине.