Коваленко на своей Facebook-странице рассказал, что столица продолжает жить в режиме экстренных отключений электроэнергии, однако время без света для киевлян постепенно сокращается, информирует «НБН».

По словам гендиректора Yasno, в городе важно заживить как можно скорее объекты критической инфраструктуры, которые не участвуют в экстренных отключениях света.

В то же время энергетики будут переключать дома, подключенные к ЛЭП вместе с критически важными для Киева объектами, на другие линии, которые выключаются.

Как отметил Коваленко, в столице есть дома, которые нельзя переподключить на другую ЛЭП, чтобы отключать свет. Для них планируют ввести ручные отключения, которые будут выполнять жилищно-эксплуатационные конторы либо объединения совладельцев многоквартирного дома, либо управляющие компании.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко высказался о запасах горючего для обеспечения работы киевских соцобъектов.