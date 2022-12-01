Эксперт обещает, что декабрь в Украине традиционно будет самым теплым месяцем в холодный период. Щедрин прогнозирует, что вся первая декада принесет небольшие морозы от -5°С до +2°С в светлое время дня и от -2°С до -14°С ночью, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По словам синоптика, первый месяц зимы будет богат на осадки, преимущественно на дождь и мокрый снег. Только в определенные дни ожидаются умеренные снегопады.

Относительно теплой будет первая и вторая половина третьей декады декабря. Практически по всей стране столбики термометров покажут днем от +4°С до +8°С и в темное время суток от -1°С до +6°С.

Как отмечает эксперт, ближе к Новому году будет незначительное похолодание: днем температура воздуха составит от +3°С до -3°С, ночью от +2°С до -4°С. Возможно выпадет мокрый снег.

Напомним, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, хватит ли энергетических ресурсов, чтобы страна смогла пройти зиму.