На Facebook-странице Генштаба ВСУ сообщили, что в оккупированном Крыму военкомы начали раздавать повестки еще в конце прошлого месяца. По словам правозащитников, жители полуострова начали сбегать или переходить на жизнь в подполье, чтобы их не забрали в армию Путина, информирует «НБН».

Сейчас россияне готовят новую волну мобилизационных мероприятий на временно захваченной территории АРК. В частности, в оккупированной Керчи руководители государственных предприятий начали сверять данные о военнообязанных.

Кроме того, 19 ноября в Симферополе состоялось совещание глав силовых структур страны-агрессора с оккупационными «властями» города и поселковых советов. В Генштабе отмечают, что на этой встрече обсуждались провалы показателей по набору в путинские войска.

Российское командование заявило, что на полуострове мобилизовали около 2000 человек, уверяя, что новобранцы – якобы резервисты с опытом. Однако правозащитники из организации «Крым SOS» заявляли о массовых случаях произвольного набора в ВС РФ.

Напомним, что в Офисе президента Украины озвучили сроки деоккупации Крымского полуострова.