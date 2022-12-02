Галущенко рассказал, что на прошлой неделе вдвое возросло количество жалоб от украинцев относительно несправедливых отключений электричества, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Минэнерго.
По словам министра, недовольство потребителей обосновано, наибольшее количество жалоб поступает из столицы, Киевской области, Львова и Полтавы.
Чиновник заявил, что операторы системы распределения должны справедливо подходить к отключениям света, чтобы все граждане находились в равных условиях.
Галущенко добавил, что за несправедливость в очередности отключений персонально будут отвечать руководители ОСР и главы облэнерго.
Напомним, что гендиректор Yasno рассказал, какие еще объекты в столице будут также планово отключать от электричества.
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