В интервью изданию «Обозреватель» эксперт рассказал, что ВСУ имели шанс закончить горячую фазу боевых действий с российскими оккупантами до конца года, информирует «НБН».

По словам Жданова, препятствием к скорой победе украинских защитников стало отсутствие поставок дальнобойного оружия, которым военные могли бы обстреливать, например, военные базы на российской территории.

Он объяснил, что только ракетное оружие может достать вглубь Российской Федерации, однако Запад не хочет передать ВСУ даже оперативно-тактические ракеты дальностью 300 километров, о 500-1000 километрах даже не идет речь.

Военный эксперт предполагает, что много побед украинской армии можно ожидать весной, однако все прогнозы зависят от поставок оружия. Сейчас шанс завершить горячую фазу войны откладывается на лето следующего года. Если Украине не дадут вооружение, с обеих сторон вновь будет позиционная война на истощение.

Ранее президент Владимир Зеленский высказался о двух сценариях окончания войны в Украине.