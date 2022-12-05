Российские пропагандисты в последнее время часто говорят о военном поражении страны-оккупанта в Украине и персональной ответственности за это каждого гражданина РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Суббота рассказал, что псевдожурналисты начали применять манипулятивную тактику для большего психологического воздействия на российское население. В частности, эксперт обратил внимание на недавние высказывания пропагандистки Ольги Скабеевой.

Псевдожурналистка рассказала россиянам, что нужно всех в Украине уничтожить, чтобы всем гражданам избежать ответственности за военные преступления в Гааге и не платить репарации.

Психолог обратил внимание на то, что пропагандистка сказала фразу «отвечать будем все», а не «будут все». Это говорит о том, что она считает себя частью кремлевского режима.

Суббота объяснил, что такая психологическая техника называется индоктринацией и является обязательной составляющей фашистского режима.

Также россиянам присуща дихотомия ответственности, которая прочно закрепилась в обществе страны-агрессора еще в СССР. В менталитете граждан РФ присутствует коллективное наказание.

«Когда все хорошо – мы одиноки, когда у нас все плохо – мы объединяемся», — объяснил психологию россиян эксперт, отметив, что ни в одной стране нет такого подхода, как в РФ.

Напомним, что в эфире росТВ Скабеева задумалась о расплате России за войну против Украины.