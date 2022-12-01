В эфире своего пропагандистского ток-шоу «60 минут» Скабеева заговорила о риске Гаагского трибунала для России, которая развязала войну на территории Украины.

Соответствующий фрагмент программы опубликовал Telegram-канал «Украина 365», информирует «НБН».

«Мы не допускаем это, даже вслух не произносим. Но вдруг, предположим, наша страна не сможет одержать победу», — рассуждала Скабеева.

Псевдожурналистка начала рассказывать россиянам, что за кровопролитие в соседней стране после окончательного провала «спецоперации» якобы будут нести ответственность все граждане.

«Виноватыми будем все!» — пугала граждан Скабеева, подчеркивая, что сейчас решается судьба существования РФ.

Чтобы не попасть на скамью подсудимых, пропагандистка призвала оккупантов усилиться на фронтах, чтобы Киев захотел пойти на перемирие. Рупор путинского режима убеждена, что только так россияне смогут избежать суда.

«Так надо жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира», — добавила псевдожурналистка.

Напомним, что в сентябре с телеэкранов Скабеева заявила, что «правда все равно нужна людям» и признала эффективность контрнаступления украинских войск.