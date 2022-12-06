Как информирует «НБН», об этом глава Минобороны рассказал в эфире национального телемарафона. Кроме того, Резников сделал заявление о перспективах получения украинской стороной систем ПВО «Патриот».

Дословно из заявления Резникова:

«Все дело в том, что ПВО Patriot – это система противовоздушной обороны, которая имеет среднюю дальность действия, а NASAMS или IRIS-T – короткую. Но есть еще системы более дальних радиусов действия. Все постепенно идет. Но стоит понимать, что системы «Патриот» весьма сложные, они дорогостоющиеи и весьма длительны в изготовлении. Но если взять год назад, то мы даже представить не могли себе, что у нас будут такие РСЗО, как «Хаймарс», или же М270».

Он призвал общество понять одну простую ведь, что украинские партнеры «очень практичные, реалистичные и прагматичные».

«Как следствие, они весьма четко понимают, что если и предоставляют какую-то новую систему, то будут осознавать, что на их складах есть амуниция к этому, ракеты, системы для их ремонтирования, есть также инструкторы и наши ребята будут обучены».

Касательно танков и боевых самолетов, Резников подчеркнул:

«Аналогичная ситуация и с танками Leopard. Ведь они есть первые, а есть вторые. Они имеют разную стоимость, а также состояние. И если нам два таких танка дать, то к чему это? Но если уже сотню, то это будет иметь значение. А значит, они обязательно должны быть в исправном техническом состоянии. Как следствие это не просто политические переговоры, но это и логистические, и технологические. Однако при всем этом я продолжаю оставаться оптимистом и верить, что на поле боя появятся танки стандартов Североатлантического Альянса, и не только «Леопарды». Также я убежден, что будут даже и боевые самолеты».

Ранее Резников отреагировал на предложение чехов отключить от коммуникаций посольство РФ в Праге.