В интервью изданию NV пресс-секретарь ВС ВСУ заявил, что получение Силами обороны Украины истребителей F-16 станет определенной опасностью для армии Путина, информирует «НБН».

Майор объяснил, что российские захватчики будут понимать, что им приходится иметь дело с мощным реактивным истребителем стандарта НАТО, ведь они не могут не знать, какого типа ракеты запускают эти самолеты.

Поскольку Украина имеет опыт обучения работе с этими американскими истребителями, оккупанты также поймут, что ВСУ перевооружаются, меняют свой авиапарк, приближаясь к стандартам Альянса.

Евлаш отметил, что все это будет придавать «второй армии мира» нотку неопределенности и нервозности. В то же время прибытие западной авиации в нашу страну будет поднимать боевой дух украинцев и укреплять их уверенность в победе.

Ранее представитель Воздушных сил ответил, смогут ли F-16 выполнять совместную боевую работу со старыми самолетами Украины.