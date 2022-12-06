В эфире национального телемарафона министр обороны отметил, что путинские войска не могут победить ВСУ на поле боя, поэтому они воюют против мирных украинцев. Однако атаки ВС РФ на гражданское население лишь приближают нас к победе, информирует «НБН».

«Их мечта – погрузить нас с вами во тьму и холод», — отметил Резников, подчеркнув, что Россия таким образом хочет заставить украинский народ сдаться и потребовать от власти пойти на переговоры с Кремлем.

Глава Минобороны Украины предполагает, что страна-оккупант может таким способом стремиться реализовать «Минск-3». По его словам, в РФ цинично называют атаки «гуманитарными обстрелами» и «гуманитарными ракетами».

Министр подчеркнул, что россияне не понимают, что тактика их нового военного руководства лишь усиливает сопротивление украинцев и желание иностранных партнеров поддержать нашу страну.

Резников напомнил, что после одной из массированных атак ВС РФ изменилось настроение министров на заседании «Рамштайна», они заговорили об усилении противовоздушной обороны Украины. Тогда Киев получил от Испании ракетные комплексы Hawk.

«Они приведут нас с вами к нашей победе», — подчеркнул глава Минобороны

Также Резников анонсировал поставки новой военной помощи для Украины. Министр сообщил, что Запад передаст для ВСУ.