В своем Telegram-канале руководитель Луганской ОВА сообщил, что украинские войска продвигаются на направлении Сватово-Кременная, куда страна-агрессор перебросила российских мобилизованных, заключенных, кадыровцев, регулярные войска и десантников, которые воевали на Херсонском направлении, информирует «НБН».

«Поэтому продвижение очень тяжелое», — отметил Гайдай, призвав не ждать, что операция пройдет стремительно. В то же время глава ОВА убежден, что уже в ближайшее время из Генерального штаба ВСУ поступят хорошие новости.

Гайдай подчеркнул, что эта зима будет ключевой для «решения» Луганского направления, до 24 февраля украинские войска, по его мнению, должны как минимум выйти на границу области.

Ранее в Луганской ОВА сообщали о колоссальной нагрузке на медицинские учреждения, которые расположены на временно захваченных территориях региона, из-за больших потерь россиян на фронте.