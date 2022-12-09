Как передает «НБН«, такую информацию озвучил во время брифинга глава правления «Укрэнерго» Вадим Кибицкий.

По данным ведомства, местные облэнерго уже получили лимиты по потреблению электроэнергии. Они уже превышены в ряде областей, что стало причиной аварийных отключений света. Еще одним фактором, усложняющим ситуацию в энергетике, являются погодные условия. Во многих украинских областях сохраняется морозная погода, временами идет дождь со снегом в сопровождении сильных порывов ветра. Именно они вызывают обледенение проводов и их повреждение.

На востоке Украины ситуация с энергетикой самая сложная. Российские оккупационные войска накануне вечером открыли массированный огонь из артиллерии по нескольких районах.

«Если ситуация разрешает, осуществляется обследование состояния электрических сетей. Когда военные дадут разрешение, начнутся ремонтные работы», — пояснил он. Также специалисты в круглосуточном режиме проводят аварийно-восстановительные работы. Так, в Одессе продолжают заживлять бытовых потребителей к сети через резервные схемы.

Ранее в «Укрэнерго» рассказали о ситуации с энергетической системой Украины.