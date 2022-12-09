В интервью изданию OBOZREVATEL эксперт отметил, что в перспективе армия Российской Федерации может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом государства-агрессора, информирует «НБН».

По словам Жданова, глава Кремля будет стараться выжать из РФ весь военный потенциал, чтобы вести боевые действия с Украиной на истощение. Для Путина это единственный выход, ведь оккупанты в ходе войны лишились наступательного потенциала.

Эксперт обратил внимание на то, что захватчики способны создавать угрозу в отдельных зонах поля боя, на остальных же участках фронта россияне ушли в «жесткую оборону».

Путин пытается убедить общество РФ в том, что «СВО» идет по плану, что война будет затяжной и нет необходимости в проведении дополнительных мобилизационных мероприятий.

«Но настроения в России уже не те», — подчеркнул Жданов, отметив, что население начинает задумываться над тем, почему граждане должны идти в бой, если есть «вторая армия мира».

Эксперт добавил, что потеря оборонного потенциала ВС РФ в лучшем случае грозит сменой властных элит в стране-агрессоре, в худшем – развалом России.

Ранее Жданов рассказал, какое препятствие помешало ВСУ закончить горячую фазу войны с российскими захватчиками до конца года.