Как информирует «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Оккупанты открывали огонь по пограничной территории Сумской области с применением артиллерии, подтверждено 48 прилетов. Также россияне, используя квадрокоптер, ударили снарядом по жилому дому. После этого начался пожар, дом сгорел полностью», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Кроме того, со слов Тимошенко, рашисты использовали С-300 для нанесения ракетного удара по поселку Большая Писаревка. Известно о повреждении двухэтажного жилого дома, двух десятков частных домов, а также административных зданий. Пострадавших в результате обстрела нет.

Следует напомнить, что вчера вечером Великописаревская община Сумской области попала под ракетный удар войск РФ из комплексов С-300. В следствие обстрелов повреждения нанесены жилым домам, пожарной части, отделениям банка, магазинам и автомобилям.

Как ранее мы уже писали, в британской разведке рассказали, почему Российская Федерация возобновила террор Украины иранскими дронами-камикадзе.