Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Геннадия Труханова в социальной сети «Фейсбук», несмотря на удар врага, в результате чего от электроснабжения были отключены все пользователи, кроме объектов критической инфраструктуры, в городе есть вода, а также работают котельни.

Дословно из сообщения Труханова:

«Враг нанес очередной удар по инфраструктуре города. В результате масштабных разрушений в Одессе от электричества отключены все потребители, помимо критической инфраструктуры».

При этом он добавил:

«Все роддомы и медицинские учреждения обеспечены водой и электроснабжением. Также работают все «Пункты Несокрушимости». В круглосуточном режиме работают все городские коммунальные службы. Специалисты ДТЭК проводят работы по ликвидации повреждений. Ситуация под контролем, хотя и тяжелая».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Сумской области.