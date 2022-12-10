Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель«, об этом рассказал эксперт военного сайта Defense Express Иван Киричевский.

«Часть комментаторов заявляет, что якобы россияне располагают запасом ракет только на 3 – 4 обстрела, они имеют в виду, что определенная часть ракет с традиционными боеголовками должна оставаться в неприкосновенном запасе. Однако не исключено, что россияне вообще отказались от использования ракет с простыми боеголовками в неприкосновенном запасе и сделали исключение только для «Кинжалов», — предположил эксперт.

Также Киричевский отметил, что Россия располагает «идеальными инструментами», чтобы и далее продолжать кампанию по запугиванию украинцев массированными обстрелами. В первую очередь, для этого будут использованы противокорабельные ракеты, которые адаптировали для ударов по наземным целям, включая П-800 «Оникс», которыми была обстреляна Одесса, и Х-35О, которыми были нанесены удары по Николаеву.

Напомним, ранее сегодня м уже писали о масштабном обстреле Россией Сумской области.