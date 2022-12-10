На Facebook-странице НЭК «Укрэнерго» рассказали, что в результате атаки россиян на Одесчине повреждена часть магтстральных высоковольтных сетей и оборудования, по этой причине потребители областного центра и региона обесточены, информирует «НБН».

В компании отметили, что ситуация в Одесской области очень сложная и восстановление бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений.

Ремонтные бригады НЭК работают над возобновлением электроснабжения для объектов критической инфраструктуры, в частности, больниц, водоканала, очистных сооружений.

Ранее о ситуации с электроснабжением в Одессе высказался мэр города Геннадий Труханов.