Рассказывая об оперативной обстановке на фронте на своем YouTube-канале в понедельник, 12 декабря, Жданов объяснил, почему россияне любой ценой пытаются взять под контроль Бахмут, информирует «НБН».

По словам эксперта, Кремль хочет показать захват Бахмута, как взятие Берлина во время Второй мировой войны. Это произведет фурор в российском обществе, на котором президент-агрессор попытается поднять моральный дух граждан и запустить новую волну мобилизационных мероприятий в стране.

«Ему нужна одна победа и цена этого ему не важна», — отметил Жданов.

Эксперт отметил, что для россиян бои за Бахмут – самоубийство, поэтому мобилизованные массово бегут с поля боя и пишут отказы. Командиры и военные ВС РФ понимают, что это тупик, поэтому Москва начала отправлять на фронт генералов, чтобы они агитировали оккупантов идти вперед.

Жданов напомнил, что такую же тактику во время Второй мировой войны использовал маршал Георгий Жуков для захвата Берлина.

«Положил 200 000 и по трупам Красная армия перешла высоты», — добавил эксперт, отметив, что россияне применяют в Бахмуте такой же метод ведения боевых действий.

Ранее комбат рассказал, как российские захватчики безуспешно воюют под Бахмутом.