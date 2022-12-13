Существуют разные мнения о том, как Украина может вернуть захваченный Российской Федерацией Крым и какие будут последствия. По мнению эксперта, деоккупация полуострова будет происходить военным путем, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Черника, Украина сможет полностью освободить Крым только тогда, когда путинский режим и его «империя» начнет коллапсировать.

ВСУ нужно будет демонстрировать врагу свою военную силу, чтобы россияне осознали, что нет никакой логики продолжать борьбу. При таком сценарии, как считает эксперт, уже сработает классическая дипломатия, которая сама по себе ничего не решает.

«Нет другого способа, как наращивать наш боевой кулак», — подчеркнул Черник, отметив, что ООН – «мертвая организация», а Ялтинская система не работает.

Украина вернет Крым только силовым путем и в нашей истории есть такой опыт. Эксперт напомнил о блестящей Крымской операции против большевиков полковника армии УНР Петра Болбочана в 1918 году.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, через сколько месяцев ВСУ деоккупируют Крымский полуостров.