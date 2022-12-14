В своем отчете ISW пишет, что белорусская армия вряд ли будет атаковать Украину, несмотря на внеочередную проверку готовности ВС РБ во вторник, 13 декабря, информирует «НБН».

Специалисты отметили, что обучение, по всей видимости, не является прикрытием для сосредоточения войск Беларуси и/или Российской Федерации на позициях для вторжения на украинскую территорию.

Аналитики допускают, что перемещение белорусской и российской техники – часть текущих информационных операций государства-террориста, которые предполагают, что армия Лукашенко не сможет участвовать в нападении РФ на Украину.

В ISW подчеркнули, что атака Вооруженных сил Республики Беларусь на Украину в оборозримом будущем чрезвычайно маловероятна.

Ранее в Институте изучения войны прокомментировали сообщения об отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и заявления Минобороны страны-агрессора по этому поводу.