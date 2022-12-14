В эфире телеканала «1+1» заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась о проведении дополнительных мобилизационных мероприятий в 2023 году, информирует «НБН».

По ее словам, после Нового года может быть объявлено публично о новом призыве граждан в армию Украины. Мобилизация может состояться по нескольким причинам.

Представитель Минобороны объяснила, что есть необходимость для увеличения численности личного состава ВСУ в частности для компенсации потерь в рядах украинских защитников, замены воюющих с начала полномасштабного вторжения армии РФ и восстановления бойцов, которые получили ранения.

Маляр подчеркнула, что проведение мобилизационных мероприятий будет зависеть от ситуации на фронте.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, есть ли необходимость в проведении дополнительного призыва в ВСУ на данном этапе боевых действий.