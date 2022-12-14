В интервью «Голосу Америки» эксперт заявил, что считает возможным возвращение Украиной Крымского полуострова в 2023 году. По словам Фукуямы, прямо сейчас украинские защитники должны полностью освободить Херсонщину, а после деоккупировать Запорожскую область, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Эксперт отметил, что успешное проведение этих военных операций позволит отрезать Крым от россиян и лишить возможности оккупантов делать поставки на полуостров. В этой ситуации войскам Путина придется отступить.

«Мы увидим еще один унизительный отход», — спрогнозировал Фукуяма.

В то же время деоккупация Крымского полуострова, по его мнению, подтолкнет кремлевского диктатора Владимира Путина к использованию ядерного оружия, поскольку ситуация, в которой окажется страна-агрессор, станет гораздо хуже.

Ранее военный эксперт рассказал, что станет предпосылкой к полному освобождению Крыма.