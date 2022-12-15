Специалисты ISW в новом отчете отмечают, что с приходом холодов темпы наступательных операций могут ускориться, однако армия Путина в ближайшие месяцы вряд ли сможет осуществить захват стратегически важной территории, информирует «НБН».

Аналитики пишут, что легче всего ВС РФ могут возобновить наступление на двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – на Донетчине либо вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины.

В ISW напомнили, что оккупанты, которые сбежали с правобережья Херсонщины, передислоцировались в разные районы Донбасса, эти подразделения усилили российскими мобилизованными.

РФ может надеяться начать наступление в западной части Донетчины, чтобы развить незначительный прогресс в районе Угледара-Павловки, которого путинские войска достигли в прошлом месяце.

Несмотря на амбиции России по захвату всей Донецкой области, боевые возможности оккупантов остаются деградированными и вряд ли они в ближайшие месяцы смогут выполнить свой военный план.

Ранее в ISW оценили боеспособность Вооруженных сил Беларуси.