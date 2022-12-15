Как информирует «НБН», согласно сообщению руководителя Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, энергетики начнут восстанавливать электрические сети как только это станет возможным.

Дословно из сообщения главы Херсонской ОВА:

«Из-за обстрелов со стороны врага Херсон полностью остался без электричества. Сейчас продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города».

Как известно, после освобождения от захватчиков России населенных пунктов Херсонской области на правобережье, вражеские силы не прекращают обстрелы освобожденных территорий.

Сегодня утром по центру Херсона был нанесен вражеский удар. Снаряд, выпущенный российской армией, упал рядом со зданием Херсонской областной военной администрации.

Напомним, буквально несколько дней тому назад мы уже писали о массированном обстреле Херсона, в результате чего были человеческие жертвы среди мирного населения.