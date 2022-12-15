Социологи группы «Рейтинг» 20-21 ноября провели опрос 1000 украинцев относительно оценок изменений в разных сферах жизни, ожидайний и надежд граждан, информирует «НБН».

В частности, специалисты поинтересовались, как изменилось материальное положение респондентов за последний год, большая часть из которого – военное время.

34% опрошенных отметили, что материальное положение их семьи скорее ухудшилось, 29% признались, что ухудшилось значительно. В то же время у 32% участников исследования финансовое состояние не изменилось, а у 13% даже улучшилось.

Также респонденты оценили экономическую ситуацию в стране: 80% украинцев отмечают, что она ухудшилась, 10% не замечают изменений и лишь 6% считают, что она улучшилась.

Ранее социологи выяснили, сколько жителей Украины испытывают нервозность и стресс из-за войны и жизненных проблем, которые возникли после вторжения российских оккупантов.