На брифинге Громов сообщил, что в Республике Беларусь начали набирать добровольцев в тероборону, информирует «НБН».

В частности, известно, что граждан приграничных с Украиной районов Брестской области на прошлой неделе агитировали вступать в такие подразделения. Кандидатам обещают выдать оружие и амуницию, в случае введения военного положения в РБ, чтобы они охраняли и обороняли общины.

По словам представителя Главного оперативного управления Генштаба, палата представителей Беларуси одобрила законпроект о внедрении смертной казни за госизмену для военных и представителей государственной власти.

Кроме того, пограничный комитет РБ до 1 марта следующего года продлил запрет для граждан на выезд и пребывание в приграничной полосе в районах Гомельской области, которые граничат с Киевщиной и Черниговщиной.

Громов не исключает, что такие шаги режима диктатора Лукашенко могут свидетельствовать о подготовки Республики Беларусь к прямому участию в войне против нашей страны.

Ранее об угрозе со стороны Беларуси высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.