В комментарии изданию «РБК-Украина» советник главы ОПУ рассказал, что украинское руководство не видит угрозы повторного наступления со стороны РБ, информирует «НБН».

При этом Кремль заинтересован в том, чтобы открыть еще один фронт на севере нашей страны, новое вторжение через территорию Беларуси могло бы повысить шансы оккупантов продвинуться на остальных направлениях, в частности Донецком и Луганском.

По словам Подоляка, для этой цели Москва сформировала в РБ «союзную» группировку и фактически взяла под контроль войска Лукашенко. Также Россия постоянно политически давит на белорусского диктатора. Самопровозглашенного президента пугают тем, что в случае поражения армии Путина в войне, он окажется на скамье подсудимых вместе с элитами РФ.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что российские захватчики переодически проводят ротацию в Беларуси и перебрасывают войска вблизи границ нашей страны. Однако среди переброшенного вооружения не зафиксирована наступательная боевая техника.

Подоляк добавил, что активность оккупантов – больше информационная работа для дестабилизации Украины.

Ранее аналитики американского Института изучения войны оценили боеспособность белорусской армии.