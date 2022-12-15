В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ рассказал, что массированные удары РФ могут быть связаны с событиями или датами, а могут быть и не связаны, поэтому в контексте новых атак не стоит привязываться к календарю праздников, информирует «НБН».

По словам Юсова, Москва также может выбирать даты массированных обстрелов, исходя из другой логики, например, военной или внутриполитической в РФ.

В ГУР напомнили, что Путин не скрывает своего намерения полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру нашей страны, поэтому у Украины нет оснований расслабляться.

«Это террористические атаки», — добавил представитель разведки, отметив, что Киев готовится к ним, усиливая энергетическую безопасность и противовоздушную оборону.

Ранее представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий высказался о ракетных запасах РФ, спрогнозировав, сколько еще массированных ударов по Украине могут нанести оккупанты.