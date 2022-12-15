В интервью изданию The Economist военачальник сообщил, что для нового наступления на Киев страна-агрессор готовит 200 000 военных, информирует «НБН».

По словам Залужного, мобилизация в РФ сработала, а сообщения об ужасных проблемах в армии Путина и о том, что новобранцы не будут воевать, не соответствуют действительности.

«Царь говорит идти воевать, и они идут воевать», — объяснил главнокомандующий армии Украины.

Государство-террорист имеет боевой резерв в количестве 1,2-1,5 миллиона человек, сейчас Москва готовит 200 тысяч мобилизованных, стягивает личный состав и технику для повторного вторжения.

Как отметил генерал, уже в следующем месяце, либо весной российские оккупанты могут начать большое наступление с Донбасса, юга Украины или с белорусской территории. Захватчики попытаются оттеснить подразделения ВСУ, не исключены повторные попытки захвата Киева.

Напомним, что эксперты американского Института изучения войны оценили способность войск РФ к «большому наступлению» в ближайшие месяцы.