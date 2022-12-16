В эфире национального телемарафона представитель КГВА рассказал, что армия Российской Федерации выпустила по Киеву 40 ракет, 37 из них сбили силы противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Шаманов отметил, что столица выдержала одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабной войны с российскими захватчиками. Сейчас уточняется информация по разрушениям и жертвам, известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о взрывах в Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах. В столице есть перебои с водоснабжением, введены экстренные отключения электичества из-за повреждения критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов.

Напомним, утром 16 декабря глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что войска РФ выпустили по Украине 60 ракет.