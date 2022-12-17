Аудиоперехват разговора опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует «НБН».

Боец 344-го ракетного полка армии Российской Федерации из Иркутска с женой обсудил новую волну мобилизации в стране-агрессоре, а также наказание для «отказников» в рядах «освободителей».

Россиянка рассказала, что командование особым образом усмиряет дезертиров из 346-го полка, которые устроили бунт, отказавшись участвовать в боевых действиях.

По словам жены оккупанта, «отказников» везут в РФ на боевое слаживание, после чего бросают на первую линию фронта к контрактникам, призвав мужа и его сослуживцев не рассчитывать на безпроблемное возвращение на родину.

«Так что не обольщайтесь, что они едут домой. Они ненадолго. И потом в самое «мясо»», — предупредила собеседница.

Захватчик сообщил жене, что ему безразлична судьба сослуживцев и попросил ее поторопить знакомого, чтобы его «вытащили» из Украины.

Также женщина сообщила, что в России в январе стартует новая волна мобилизационных мероприятий.

«Забирают МЧСников, пожарных, милицию, плюс вторая волна гражданских», — добавила россиянка.

Ранее разведка опубликовала разговор оккупанта с матерью, который устроил истерику из-за страха перед наступлением украинской армии.