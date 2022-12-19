В Минобороны Беларуси заявили, что проверка боеготовности армии завершилась менее, чем за неделю, в понедельник, 19 декабря, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

В официальном сообщении министерства сказано, что мероприятия по проверке боевой готовности ВС РБ проводились под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению нелегитимного президента Александра Лукашенко.

Отметим, что ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что белорусский диктатор, вероятно, готовит свою страну к участию в войне против Украины.

В РБ начали набирать добровольцев в территориальную оборону, одобрили законопроект о смертной казни за госизмену для военных, а также продлили запрет для граждан на выезд и пребывание в районах, которые граничат с украинскими областями.

Ранее Наев прокомментировал визит Путина к Лукашенко, предположив, как будет привлечена белорусская армия к войне против Украины.