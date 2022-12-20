В интервью изданию «Украинская правда» чиновник заверил, что мы обязательно одержим победу над россиянами, однако стоит реально оценивать ситуацию. По его словам, вряд ли это произойдет к лету 2023 года, информирует «НБН».

«Раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник», — заявил Данилов, отметив, что он будет непременно.

В очередной раз секретарь СНБО подчеркнул, что от российской оккупации должны быть освобождены все украинские территории. Он отметил, что тяжелыми целями для деоккупации остаются Донецк, Луганск и Крымский полуостров. Однако, как убежден чиновник, нет ничего невозможного.

«Если у вас есть разум, расчет и действие, то победа будет обязательно за вами», — заверил Данилов.

Ранее Данилов рассказал, ожидать ли украинцам атак России на Новый год.