В эфире нацонального телемарафона министр обороны заявил, что существует риск наступления с территории Республики Беларусь, которая оказывает поддержку РФ, информирует «НБН».

По словам Резникова, речь не идет о вступлении в войну белорусских войск. Россия может за счет проведения мобилизации среди своих граждан создать потенциальную ударную группировку на территории РБ.

Глава оборонного ведомства добавил, что на сегодня в Беларуси нет ударных группировок оккупантов, им на это нужно время, однако украинские военные и силы обороны готовы к такому развитию событий.

Как сообщалось, «Беларускі Гаюн» рассказал, что россияне начали перебрасывать на юг Беларуси к украинской границе мобилизованных в РФ и танки после визита главы Кремля Владимира Путина в Минск.